Marie Sarah Artplexe Canebière Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Marie Sarah

Jeudi 10 septembre 2026 à partir de 20h30. Artplexe Canebière 125 la Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 23.2 – 23.2 – 23.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Marie Sarah s’impose comme une voix singulière de la soul française.

Issue d’une maman française et d’un papa camerounais, Marie Sarah a 25 ans et a grandi avec la télévision branchée en permanence sur les chaînes de clips. À la maison, c’était comédie musicale non-stop.



La révélation Dreamgirls, le film sur Diana Ross et les Supremes. Dès lors, les sons feutrés, les cuivres, les crooners et la soul brute des années 60 deviennent sa passion Otis Redding, Etta James, Motown, Stax, Chess Records.



Après une formation au Cours Florent en comédie musicale, Marie Sarah est repérée suite à la mise en ligne d’une reprise d’Etta James, I’d Rather Go Blind . Depuis la sortie de son premier EP en avril 2024 (+1,4 M de streams sur Spotify), elle est passée sur Taratata, a assuré les premières parties de Boyz II Men, Gavin DeGraw et Tower of Power, et a accompagné Seal sur six Zéniths en France.



Son premier album On My Way sorti le 13 mars 2026 est disponible sur toutes les plateformes.



Chanter. .

Artplexe Canebière 125 la Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Marie Sarah has established herself as a unique voice in French soul.

L’événement Marie Sarah Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille