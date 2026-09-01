Visite commentée Marseille de l’Antiquité à nos jours Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Visite commentée Marseille de l’Antiquité à nos jours

Samedi 12 septembre 2026.

À 10h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Visite commentée au Musée d’Histoire de Marseille.

Une traversée des vingt-six siècles de l’histoire de Marseille, de sa fondation antique au Moyen Âge, de son extension sous Louis XIV à la révolution industrielle, pour enfin arriver aux XIXe et XXe siècles et la création des Docks de la Joliette. Une entrée en matière idéale pour en savoir plus sur l’histoire de la cité phocéenne.



• Tout public

• Durée 2h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided tour of the Marseille History Museum.

L’événement Visite commentée Marseille de l’Antiquité à nos jours Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-17 par Ville de Marseille