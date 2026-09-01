Projections à l’Alcazar en septembre et octobre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Projections à l’Alcazar en septembre et octobre

Du 12/09 au 31/10/2026.

Jours et horaires en fonction de la programmation. Voir dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-12

Projections pour tous à la Bibliothèque Alcazar BMVR.

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



PROJECTIONS



SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 14H — Salle de conférence [Ciné-philo]

Je verrai toujours vos visages, de Jeanne Herry (2023, 1h58)

La justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, avec des professionnels et des bénévoles. Séance animée par des professeurs de philosophie, association Hemera.



MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 16H — Salle de conférence

Her, de Spike Jonze, avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, 2014, VOSTFR, 2h06, USA

Dépressif depuis une récente rupture, un homme solitaire trouve un réel réconfort auprès d’une voix, sensible et brillante, dont il tombe peu à peu amoureux… Suivi d’un échange avec le public.



VENDREDI 2 OCTOBRE À 15H — Salle de conférence [Ciné-club de l’Alcazar

La noire de…, d’Ousmane Sembène. Avec Mbissine Thérèse Diop, Anne-Marie Jelinek, Robert Fontaine. France/Sénégal, 1966, 1h, version restaurée 4K

Projection suivie d’un échange avec le public. Le premier long-métrage d’Ousmane Sembène, 60 ans après sa sortie.



MARDI 6 OCTOBRE À 14H — Salle de conférence

Master class cinéma documentaire

Autour d’une thématique ou d’un métier, un film est projeté suivi d’une rencontre et discussion avec un ou des professionnel.le.s du cinéma. Parmi les derniers thèmes proposés, on peut citer la composition musicale à l’image, la création documentaire, la coordination d’intimité sur les plateaux de tournage. En collaboration avec la Mission cinéma de la Ville de Marseille.



MERCREDI 7 OCTOBRE À 16H — Salle de conférence

Le règne animal, de Thomas Cailley, avec Romain Duris et Paul Kircher, 2023, 2h07, France

Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Suivi d’un échange avec le public.



MERCREDI 14 OCTOBRE À 17H — Auditorium [Escales INA] À Beyrouth suivie de Zghorta, d’Hubert Knapp et Jean-Claude Bringuier, 1966, 67 min

Premier et second volets du cycle Croquis du Liban. Une description du Beyrouth des années 60 et de la cité de Zghorta, capitale des chrétiens maronites.



SAMEDI 17 OCTOBRE À 14H — Salle de conférence [Ciné-philo]

Blade Runner

Le film culte de Ridley Scott, dystopie qui associe film noir et science-fiction. Projection suivie d’un débat avec des professeurs de philosophie. Animé par Hemera.



SAMEDI 24 OCTOBRE À 15H — Salle de conférence

[Ciné-club de l’Alcazar] Nous nous sommes tant aimés (C’eravamo tanto amati), de Ettore Scola. Avec Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Nino Manfredi. Italie, 1974, 1h55, VOSTFR

Version restaurée. Les aventures croisées de trois amis, qui racontent trente ans de l’histoire de l’Italie. Suivi d’un échange avec le public.



SAMEDI 31 OCTOBRE À 14H — Salle de conférence

A Scanner Darkly

Projection du film de Richard Linklater, inspiré du roman éponyme de Philip K. Dick, et illustrant le phénomène dystopique. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Screenings for all at the Bibliothèque Alcazar BMVR.

L’événement Projections à l’Alcazar en septembre et octobre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-10 par Ville de Marseille