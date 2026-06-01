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Festival K’Rément Théâtre Yvetot

Festival K’Rément Théâtre Yvetot samedi 27 juin 2026.

Adresse : Rue Pierre de Coubertin

Ville : 76190 Yvetot

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Yvetot

Festival K’Rément Théâtre

Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

La Compagnie des K Barrés vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe du théâtre, et vous propose différentes représentations interprétées par chaque groupe
– Les enfants à 13h30 avec La bataille des baguettes , Le mariage des souris et En grève
– Les pré-ados à 15h45 avec Entrée, plat, dessert , Monsieur Harpacy et Faut qu’on parle
– Les ados et les adultes à 18h avec Match d’impro
– Les adultes à 20h45 avec Le dîner de cons   .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 7 89 38 94 84  kbarres76@gmail.com

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English : Festival K’Rément Théâtre

L’événement Festival K’Rément Théâtre Yvetot a été mis à jour le 2026-06-18 par Yvetot Normandie Tourisme

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