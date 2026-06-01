Yvetot

Festival K’Rément Théâtre

Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Compagnie des K Barrés vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe du théâtre, et vous propose différentes représentations interprétées par chaque groupe

– Les enfants à 13h30 avec La bataille des baguettes , Le mariage des souris et En grève

– Les pré-ados à 15h45 avec Entrée, plat, dessert , Monsieur Harpacy et Faut qu’on parle

– Les ados et les adultes à 18h avec Match d’impro

– Les adultes à 20h45 avec Le dîner de cons .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 7 89 38 94 84 kbarres76@gmail.com

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English : Festival K’Rément Théâtre

L’événement Festival K’Rément Théâtre Yvetot a été mis à jour le 2026-06-18 par Yvetot Normandie Tourisme