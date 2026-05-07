Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Nora Hamzawi Rue Pierre de Coubertin Yvetot

Spectacle Nora Hamzawi Rue Pierre de Coubertin Yvetot vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Rue Pierre de Coubertin

Adresse : Espace Culturel Les Vikings

Ville : 76190 Yvetot

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Yvetot

Spectacle Nora Hamzawi

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Quand tes deux dernières recherches Google sont temps parcours bombe atomique et méthode pour rajeunir sans effort ça parait clair qu’il y a un rapport au monde pas sain. Nora Hamzawi revient sur scène au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur.   .

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46  saison.culturelle@yvetot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Nora Hamzawi

L’événement Spectacle Nora Hamzawi Yvetot a été mis à jour le 2026-05-04 par Yvetot Normandie Tourisme

À voir aussi à Yvetot (Seine-Maritime)