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FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 4 Station Bottière Nantes
jeudi 27 août 2026 · Station Bottière · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 20:00 – 23:00
Gratuit : oui consommations à tarif très réduit Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
3 guitaristes3 univers3 possiblespour un 4ème possible, ensemble ! UNE PREMIÈRE !!
Station Bottière Nantes 44300
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