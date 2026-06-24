FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 4 Station Bottière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 20:00 – 23:00

Gratuit : oui consommations à tarif très réduit Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

3 guitaristes3 univers3 possiblespour un 4ème possible, ensemble ! UNE PREMIÈRE !!

Station Bottière Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Station Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

