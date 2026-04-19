Festival La Boîte Noire Espace René-Cassin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 08:00 – 21:30

Gratuit : non Tout public

Samedi 9 mai 2026, l’association Lumières d’Afrique vous donne rendez-vous pour la 2? édition du Festival La Boîte Noire, un événement dédié aux musiques du monde et aux cultures internationales. Organisé à l’Espace René-Cassin au Pellerin, ce festival gratuit propose une journée complète d’animations, de découvertes et de convivialité. Programme de la journée ? De 8h à 18h : Vide-greniersTout au long de la journée, venez chiner, vendre ou simplement vous promener dans une ambiance conviviale.? De 15h à 21h30 : SpectaclesPlace à la scène avec des spectacles et performances autour des musiques du monde. Danse, percussions et expressions artistiques seront au rendez-vous pour vous faire voyager. Informations pratiques À l’espace René-Cassin – Salle La MartinièreSur place : restauration et buvetteUne journée festive, ouverte à tous, à partager en famille ou entre amis autour de la musique, de la danse et de la découverte culturelle.

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640



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