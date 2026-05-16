Festival La fête des makers Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Jarville-la-Malgrange

Festival La fête des makers

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Réservez votre week-end pour découvrir des projets créatifs et des constructions originales.

Inventrices, artisans, artistes ou entrepreneuses locales sont réuni·e·s dans le musée et son jardin pour faire connaître leurs passions et transmettre leurs techniques aux enfants et aux adultes.

La fête des makers c’est du concret souder, coller, scier, coder… on apprend, on teste, on joue, on prototype… on rate, on réussit, on fait ! Le temps d’un atelier participatif ou d’une après-midi de découvertes, venez faire le plein d’initiatives positives dans une ambiance festive, conviviale et familiale.Tout public

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Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70

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English :

Book your weekend to discover creative projects and original constructions.

Local inventors, craftspeople, artists and entrepreneurs will gather in the museum and its garden to share their passions and techniques with children and adults alike.

The Makers Festival is all about hands-on experience: soldering, gluing, sawing, coding… we learn, we test, we play, we prototype… we fail, we succeed, we make! Whether it’s a participatory workshop or an afternoon of discovery, come and get your fill of positive initiatives in a festive, convivial and family-friendly atmosphere.

L’événement Festival La fête des makers Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY