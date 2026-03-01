Festival la Poule à Facettes Cormery

Festival la Poule à Facettes

14 Rue Alexis Meunier Cormery Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-24 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Un week-end entier qui met à l’honneur des artistes locaux dans un écrin historique sans pareil. Entre convivialité et bonnes musiques, venez en famille ou entre amis pour vibrer dans l’enceinte du cloître de l’Abbaye qui s’habille pour l’occasion.

La Poule à Facettes vous donne rendez-vous cette année pour sa 12ème édition !

Bar et restauration sur place. .

14 Rue Alexis Meunier Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire artlequin37320@gmail.com

English :

A whole weekend of local artists in a unique historical setting. Come with family and friends, and enjoy the friendly atmosphere and great music in the cloister of the Abbey, which is dressed up for the occasion.

