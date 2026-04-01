Festival La Rochelle Cinéma FEMA La Coursive 4 rue Saint-Jean du Pérot La Rochelle
Festival La Rochelle Cinéma FEMA La Coursive 4 rue Saint-Jean du Pérot La Rochelle vendredi 26 juin 2026.
La Rochelle
Festival La Rochelle Cinéma FEMA
La Coursive 4 rue Saint-Jean du Pérot Cinéma CGR Dragon 8 cours des Dames La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-26
Le Festival la Rochelle Cinéma (FEMA) fête sa 54e édition et prépare une programmation exceptionnelle et la venue d’invités non moins exceptionnels.
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La Coursive 4 rue Saint-Jean du Pérot Cinéma CGR Dragon 8 cours des Dames La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 52 28 96 info@festival-larochelle.org
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English : Festival La Rochelle Cinéma FEMA
The Festival la Rochelle Cinéma (FEMA) celebrates its 53rd edition with an exceptional program and a host of no less exceptional guests.
L’événement Festival La Rochelle Cinéma FEMA La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-09 par Nous La Rochelle
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