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Festival Lac’O Latino Base de loisirs Orthez

Festival Lac’O Latino Base de loisirs Orthez vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Base de loisirs

Adresse : Avenue Marcel Paul

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Orthez

Festival Lac’O Latino

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Soirée Daca Flow   .

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 69 42 04  rythmolac@gmail.com

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English :

L’événement Festival Lac’O Latino Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn

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