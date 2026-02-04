Festival Lac’O Latino Base de loisirs Orthez
Festival Lac’O Latino Base de loisirs Orthez vendredi 17 juillet 2026.
Orthez
Festival Lac’O Latino
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Soirée Daca Flow .
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 69 42 04 rythmolac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Lac’O Latino Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)
- Conférence et projection Du son dans l’art Le Pixel Orthez 27 avril 2026
- Atelier Cookies Espaces Jeunes Orthez 29 avril 2026
- Atelier Parents-Enfants Centre socioculturel Orthez 29 avril 2026
- Visite guidée Manufacture de bérets Manufacture de bérets Orthez 30 avril 2026
- Théâtre Emma Théâtre Francis-Planté Orthez 30 avril 2026