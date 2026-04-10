Albas

FESTIVAL L’ART CACHÉ

Albas Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Chaque été, le village d’Albas au cœur des Corbières ouvre ses jardins secrets aux artistes. Peintres, sculpteurs, plasticiens, musiciens, photographes, céramistes… investissent jardins, ruelles, granges… C’est avec plaisir et générosité que les habitants d’Albas et les bénévoles de L’Art Caché attendent un public de plus en plus nombreux.

Pendant deux jours, le village se transforme en galerie d’art à ciel ouvert. Les sculptures côtoient les massifs de fleurs, les tableaux s’accrochent aux murs de pierres, les installations jouent avec les platanes de la place…

Tout est pensé pour que les œuvres soient mises en valeur, et que les artistes et le public se trouvent heureux de déambuler à leur rythme dans les ruelles.

Programme en cours… A suivre !

Participation libre mais nécessaire pour les spectacles.

Des foodtrucks et buvettes animées par des vignerons locaux seront sur place.

Parking obligatoire aux entrées du village routes de Coustouge et Villerouge-Termenès.

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Albas 11360 Aude Occitanie +33 4 68 45 65 84 mail@eurocultures.fr

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English :

Every summer, the village of Albas in the heart of the Corbières opens its secret gardens to artists. Painters, sculptors, visual artists, musicians, photographers, ceramists? take over gardens, alleyways, barns? The people of Albas and the volunteers of L?Art Caché are delighted and generous to welcome an ever-growing number of visitors.

For two days, the village is transformed into an open-air art gallery. Sculptures rub shoulders with flower beds, paintings hang on stone walls, installations play with the plane trees in the square?

Everything is designed to showcase the works of art to their best advantage, and to ensure that artists and visitors alike enjoy strolling through the narrow streets at their own pace.

Program in progress… Stay tuned!

Participation is free, but necessary for shows.

Foodtrucks and refreshment stands staffed by local winemakers will be on hand.

Compulsory parking at the village entrances on the Coustouge and Villerouge-Termenès roads.

L’événement FESTIVAL L’ART CACHÉ Albas a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois