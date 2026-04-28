Soirée chez Eugénie avec Caledjo Albas
Soirée chez Eugénie avec Caledjo Albas jeudi 23 juillet 2026.
Albas
Soirée chez Eugénie avec Caledjo
Albas Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Les soirées de l'été se vivent mieux quand on les partage avec des amis venez écouter Caldjo lors d'un concert au domaine.
Les soirées de l'été se vivent mieux quand on les partage avec des amis venez écouter Caldjo lors d'un concert au domaine.
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Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 73 51 couture@chaeaueugenie.com
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English :
Summer evenings are best spent with friends: come and listen to Caldjo at a concert on the estate.
Summer evenings are best spent with friends: come and listen to Caldjo at a concert on the estate
L’événement Soirée chez Eugénie avec Caledjo Albas a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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