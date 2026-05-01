Albas

Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie

2 Place des Mirepoises Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Soirée rencontre/dédicace et dégustation vins à la Librairie Le bon air est dans les livres.

Soirée rencontre/dédicace et dégustation vins à la Librairie Le bon air est dans les livres.

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2 Place des Mirepoises Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23 lebonairestdansleslivres@gmail.com

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English :

Meeting, book signing and wine tasting at Le bon air est dans les livres bookstore.

L’événement Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie Albas a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cahors Vallée du Lot