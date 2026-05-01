Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie Albas
Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie Albas jeudi 7 mai 2026.
Albas
Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie
2 Place des Mirepoises Albas Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Soirée rencontre/dédicace et dégustation vins à la Librairie Le bon air est dans les livres.
Soirée rencontre/dédicace et dégustation vins à la Librairie Le bon air est dans les livres.
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2 Place des Mirepoises Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23 lebonairestdansleslivres@gmail.com
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English :
Meeting, book signing and wine tasting at Le bon air est dans les livres bookstore.
L’événement Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie Albas a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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