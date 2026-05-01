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Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie Albas

Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie Albas

Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie Albas jeudi 7 mai 2026.

Adresse : 2 Place des Mirepoises

Ville : 46140 Albas

Département : Lot

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Albas

Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie

2 Place des Mirepoises Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Soirée rencontre/dédicace et dégustation vins à la Librairie Le bon air est dans les livres.

Soirée rencontre/dédicace et dégustation vins à la Librairie Le bon air est dans les livres.

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2 Place des Mirepoises Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23  lebonairestdansleslivres@gmail.com

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Meeting, book signing and wine tasting at Le bon air est dans les livres bookstore.

L’événement Soirée apéro polar avec Sophie Loubière et Château Eugénie Albas a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cahors Vallée du Lot

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