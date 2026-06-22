Exposition tableaux, sculptures, céramique, photographie Albas
Exposition tableaux, sculptures, céramique, photographie Albas mercredi 5 août 2026.
Albas
Exposition tableaux, sculptures, céramique, photographie
Rue de l’Église Albas Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-08
Plusieurs artistes exposeront à la Galerie-atelier Tracy BELL, parmi lesquels Stephan Harper, Olivier et Audrey Caron.
Plusieurs artistes exposeront à la Galerie-atelier Tracy BELL, parmi lesquels Stephan Harper, Olivier et Audrey Caron.
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Rue de l’Église Albas 46140 Lot Occitanie bell.galerie.atelier@gmail.com
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English :
Several artists will be exhibiting at the Tracy BELL Gallery and Studio, including Stephan Harper, Olivier, and Audrey Caron.
L’événement Exposition tableaux, sculptures, céramique, photographie Albas a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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