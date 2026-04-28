Nuit étoilée au point de vue d’Albas Albas
Nuit étoilée au point de vue d’Albas Albas vendredi 21 août 2026.
Albas
Nuit étoilée au point de vue d’Albas
Albas Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le vendredi 21 août, venez profiter du coucher de soleil et d'un ciel étoilé autour de planches à partager et laisser vous bercer par le concert du duo Maniolya.
Le vendredi 21 août, venez profiter du coucher de soleil et d'un ciel étoilé autour de planches à partager et laisser vous bercer par le concert du duo Maniolya.
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Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 73 51 couture@chaeaueugenie.com
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English :
On Friday, August 21, come and enjoy the sunset and a starry sky around planks to share and let yourself be rocked by the concert of the duo Maniolya.
L’événement Nuit étoilée au point de vue d’Albas Albas a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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