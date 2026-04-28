Albas

Nuit étoilée au point de vue d’Albas

Albas Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le vendredi 21 août, venez profiter du coucher de soleil et d'un ciel étoilé autour de planches à partager et laisser vous bercer par le concert du duo Maniolya.

Le vendredi 21 août, venez profiter du coucher de soleil et d'un ciel étoilé autour de planches à partager et laisser vous bercer par le concert du duo Maniolya.

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Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 73 51 couture@chaeaueugenie.com

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English :

On Friday, August 21, come and enjoy the sunset and a starry sky around planks to share and let yourself be rocked by the concert of the duo Maniolya.

L’événement Nuit étoilée au point de vue d’Albas Albas a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot