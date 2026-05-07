Le traditionnel repas de Tournepique Albas
vendredi 14 août 2026 · Albas
Informations pratiques
Albas
Le traditionnel repas de Tournepique
Promenade de Tournepique Albas Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Fort du succès des années précédentes, le dîner aux chandelles (électriques !) de Tournepique organisé par Albas Patrimoine se déroulera le vendredi 14 août.
Un repas aux chandelles avec vue sur la citadelle d'Albas sur les rives du Lot.
Fort du succès des années précédentes, le dîner aux chandelles (électriques !) de Tournepique organisé par Albas Patrimoine se déroulera le vendredi 14 août.
Un repas aux chandelles avec vue sur la citadelle d'Albas sur les rives du Lot.
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Promenade de Tournepique Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 12 21 mairiealbas@wanadoo.fr
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English :
Building on the success of previous years, the Tournepique candlelit (electric!) dinner organized by Albas Patrimoine will take place on Friday, August 14.
A candlelit dinner with a view of the Albas citadel on the banks of the Lot River.
L’événement Le traditionnel repas de Tournepique Albas a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT46
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