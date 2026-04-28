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Soirée chez Eugénie avec The Passengers Albas

Soirée chez Eugénie avec The Passengers Albas

Soirée chez Eugénie avec The Passengers Albas mardi 11 août 2026.

Adresse : Rivière Haute

Ville : 46140 Albas

Département : Lot

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 5 5 Général

Albas

Soirée chez Eugénie avec The Passengers

Rivière Haute Albas Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Les soirées de l'été se vivent mieux quand on les partage avec des amis venez écouter The Passengers au domaine.

Les soirées de l'été se vivent mieux quand on les partage avec des amis venez écouter The Passengers au domaine.

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Rivière Haute Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 73 51  couture@chaeaueugenie.com

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English :

Summer evenings are best experienced when shared with friends: come and listen to The Passengers at the estate.

L’événement Soirée chez Eugénie avec The Passengers Albas a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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