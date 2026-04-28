Albas

Soirée chez Eugénie avec The Passengers

Rivière Haute Albas Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Les soirées de l'été se vivent mieux quand on les partage avec des amis venez écouter The Passengers au domaine.

Les soirées de l'été se vivent mieux quand on les partage avec des amis venez écouter The Passengers au domaine.

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Rivière Haute Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 73 51 couture@chaeaueugenie.com

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English :

Summer evenings are best experienced when shared with friends: come and listen to The Passengers at the estate.

L’événement Soirée chez Eugénie avec The Passengers Albas a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot