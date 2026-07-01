Ciné-concert sur le parvis de la Mairie Albas
mercredi 15 juillet 2026 · Albas
Informations pratiques
Albas
Ciné-concert sur le parvis de la Mairie
30 Place Ernest Lafon Albas Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Projection du film "Sherlock Jr" de Buster Keaton, accompagné au piano en direct par Dominique Fleron.
Repli à l'église si mauvais temps
Projection du film "Sherlock Jr" de Buster Keaton, accompagné au piano en direct par Dominique Fleron.
Repli à l'église si mauvais temps
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30 Place Ernest Lafon Albas 46140 Lot Occitanie +33 7 87 05 11 47
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English :
Screening of Buster Keaton’s film “Sherlock Jr.,” with live piano accompaniment by Dominique Fleron.
The event will be moved to the church in case of bad weather
L’événement Ciné-concert sur le parvis de la Mairie Albas a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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