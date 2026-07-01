Informations pratiques

Albas

Ciné-concert sur le parvis de la Mairie

30 Place Ernest Lafon Albas Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Projection du film "Sherlock Jr" de Buster Keaton, accompagné au piano en direct par Dominique Fleron.

Repli à l'église si mauvais temps

Projection du film "Sherlock Jr" de Buster Keaton, accompagné au piano en direct par Dominique Fleron.

Repli à l'église si mauvais temps

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30 Place Ernest Lafon Albas 46140 Lot Occitanie +33 7 87 05 11 47

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English :

Screening of Buster Keaton’s film “Sherlock Jr.,” with live piano accompaniment by Dominique Fleron.

The event will be moved to the church in case of bad weather

L’événement Ciné-concert sur le parvis de la Mairie Albas a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot