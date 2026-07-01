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AGENDA · Albas

Ciné-concert sur le parvis de la Mairie Albas

mercredi 15 juillet 2026 · Albas

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
30 Place Ernest Lafon
Ville
46140 Albas
Département
Lot
Tarif
8 8 Tarif réduit

Albas

Ciné-concert sur le parvis de la Mairie

30 Place Ernest Lafon Albas Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Projection du film "Sherlock Jr" de Buster Keaton, accompagné au piano en direct par Dominique Fleron.

Repli à l'église si mauvais temps

Projection du film "Sherlock Jr" de Buster Keaton, accompagné au piano en direct par Dominique Fleron.

Repli à l'église si mauvais temps

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30 Place Ernest Lafon Albas 46140 Lot Occitanie +33 7 87 05 11 47 

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English :

Screening of Buster Keaton’s film “Sherlock Jr.,” with live piano accompaniment by Dominique Fleron.

The event will be moved to the church in case of bad weather

L’événement Ciné-concert sur le parvis de la Mairie Albas a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot

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