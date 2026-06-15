Brocante et vide-greniers à Albas Albas
Brocante et vide-greniers à Albas Albas dimanche 19 juillet 2026.
Albas
Brocante et vide-greniers à Albas
mairie Albas Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-13
Vente au déballage sur la place sur les berges du lot et autour de la mairie.
Vente au déballage sur la place sur les berges du lot et autour de la mairie.
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mairie Albas 46140 Lot Occitanie +33 6 80 03 69 41
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English :
Bargain sale on the square along the banks of the Lot River and around City Hall.
L’événement Brocante et vide-greniers à Albas Albas a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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