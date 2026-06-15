Albas

Brocante et vide-greniers à Albas

mairie Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-13

Vente au déballage sur la place sur les berges du lot et autour de la mairie.

Vente au déballage sur la place sur les berges du lot et autour de la mairie.

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mairie Albas 46140 Lot Occitanie +33 6 80 03 69 41

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English :

Bargain sale on the square along the banks of the Lot River and around City Hall.

L’événement Brocante et vide-greniers à Albas Albas a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot