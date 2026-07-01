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Limau Festival Albas Albas

lundi 13 juillet 2026 · Albas

Limau Festival Albas Albas

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
46140 Albas
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Albas

Limau Festival Albas

Albas Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le Limau festival est de retour pour fêter ses 40 ans !

Le Limau festival est de retour pour fêter ses 40 ans !

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Albas 46140 Lot Occitanie  

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English :

The Limau Festival is back to celebrate its 40th anniversary!

L’événement Limau Festival Albas Albas a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CVL Vignoble

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