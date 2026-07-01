AGENDA · Albas
Limau Festival Albas Albas
lundi 13 juillet 2026 · Albas
Informations pratiques
Albas
Limau Festival Albas
Albas Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Limau festival est de retour pour fêter ses 40 ans !
Le Limau festival est de retour pour fêter ses 40 ans !
.
Albas 46140 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Limau Festival is back to celebrate its 40th anniversary!
L’événement Limau Festival Albas Albas a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CVL Vignoble
À voir aussi à Albas (Lot)
- Ciné-concert sur le parvis de la Mairie Albas 15 juillet 2026
- Brocante et vide-greniers à Albas Albas 19 juillet 2026
- Soirée chez Eugénie avec Caledjo Albas 23 juillet 2026
- Exposition tableaux, sculptures, céramique, photographie Albas 5 août 2026
- Soirée chez Eugénie avec The Passengers Albas 11 août 2026