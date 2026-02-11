Festival l’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre

Festival l’Autre Cirque

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Qu’est-ce qui vous amène ? Envie de s’évader, de vivre en commun un moment poétique et politique ? Envie d’une rencontre artistique qui résonne, d’un parti pris qui bouscule, d’une émotion qui bouleverse…

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

What brings you here? Do you want to escape, to share a poetic and political moment? Would you like an artistic encounter that resonates, an approach that shakes things up, an emotion that moves you?

