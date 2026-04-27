Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Monsieur O L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre

Monsieur O L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre samedi 9 mai 2026.

Lieu : Gare à Coulisses

Adresse : Ecosite

Ville : 26400 Eurre

Département : Drôme

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Eurre

Monsieur O L’Autre Cirque

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

Pièce de cirque drôle et absurde pour espaces variés
Un spectacle déhanché et déjanté où l’inventivité des manipulations n’en finit pas de nous surprendre.
  .

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72  kiosque@transe-express.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Funny, absurd circus piece for a variety of spaces
A wild and wacky show whose inventive manipulations never cease to amaze.

L’événement Monsieur O L’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Eurre (Drôme)