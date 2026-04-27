Dis bonjour à la dame Frigo (opus 2) Festival l’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre
Dis bonjour à la dame Frigo (opus 2) Festival l’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre samedi 9 mai 2026.
Eurre
Dis bonjour à la dame Frigo (opus 2) Festival l’Autre Cirque
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Envol de clown poétiquement incorrect.
Frigo, le clown au nez noir, personnage corrosif et attachant, s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller.
A partir de 3 ans
.
Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72 kiosque@transe-express.com
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English :
A poetically incorrect clown takes flight.
Frigo, the black-nosed clown, a corrosive and endearing character, falls in love with a project as absurd as it is vital. To take off.
Ages 3 and up
L’événement Dis bonjour à la dame Frigo (opus 2) Festival l’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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