Spectacle Bluff ! Gare à Coulisses Eurre
Spectacle Bluff ! Gare à Coulisses Eurre mercredi 27 mai 2026.
Spectacle Bluff !
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : 2026-05-27 au 2026-05-30
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-28
Autour d’un gigantesque culbuto, une joyeuse bande d’une dizaine de circassiens, musiciens, techniciens et comédiens s’accrochent à cet espace de jeu définitivement instable et capricieux. Cie 100 issues
Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
Around a gigantic tumbler, a merry band of a dozen circus performers, musicians, technicians and actors cling to this definitely unstable and capricious playing space. Cie 100 issues
