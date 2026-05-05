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Festival Le Grand Bain, Théâtre de la rue de belleville, Nantes

Festival Le Grand Bain, Théâtre de la rue de belleville, Nantes

Festival Le Grand Bain, Théâtre de la rue de belleville, Nantes mardi 2 juin 2026.

Lieu : Théâtre de la rue de belleville

Adresse : 19 rue de Belleville, Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 12 € - Réservation conseillée

Festival Le Grand Bain 2 – 13 juin Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique

12 € – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:20:00+02:00
Fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Après 3 années de formation intensive, c’est la dernière étape pour les élèves sortants de l’école du TPN (Théâtre Populaire Nantais) : présenter leurs spectacles de fin de cursus au grand public. Des projets menés de A à Z : leurs univers ne se dessinent plus, ils s’affirment.
Fini le pédiluve et le bassin ludique… c’est l’heure de sauter dans le grand bassin !

Accompagnés une dernière fois par l’équipe du TPN, la suite pour eux est en nage libre.

Du 2 au 13 juin 2026, devenez les spectateurs privilégiés de la fin de leurs débuts.

Programme :
– La Gangrène : les 2 & 3 juin à 20h – Fable noire et corrosive – Réservé à un public averti.
– On mange qui ce soir ? : les 9 & 10 juin à 19h – Plongez au cœur d’une dystopie satirique qui résonne très fort avec notre actualité ! – Tout public à partir de 14 ans.
– Retour à la terre : les 9 & 10 juin à 21h – Un seul en scène avec Gautier Ravaud – Satire sociale sur un sujet mortel !.
– Une nuit au poste : les 12 & 13 juin à 19h – Au sein d’une cellule de garde à vue, le stress et l’espace restreint délient les langues et décuplent les émotions. – Un huis clos au silence percé par deux voix qui peinent à trouver leur place – Tout public
– The Great Disaster : les 12 & 13 juin à 21h – Un seul en scène avec Titouan Le Bras – Solliloque à l’usage des phares, capitaineries, gares maritimes et autres ventres de la baleine

Avec Ange-Marine Chenevat, Titouan Le Bras, Naig Ledaim–Olivier, Lou Macé, Pierre-Antoine Hémon, Adèle Perrin, Gautier Ravaud et Adrien Teplitxky-Hanet

Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/ »}]
Les élèves sortants du Théâtre Populaire Nantais se jettent à l’eau

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