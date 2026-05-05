Festival Le Grand Bain, Théâtre de la rue de belleville, Nantes

Festival Le Grand Bain 2 – 13 juin Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique

12 € – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:20:00+02:00

Fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Après 3 années de formation intensive, c’est la dernière étape pour les élèves sortants de l’école du TPN (Théâtre Populaire Nantais) : présenter leurs spectacles de fin de cursus au grand public. Des projets menés de A à Z : leurs univers ne se dessinent plus, ils s’affirment.

Fini le pédiluve et le bassin ludique… c’est l’heure de sauter dans le grand bassin !

Accompagnés une dernière fois par l’équipe du TPN, la suite pour eux est en nage libre.

Du 2 au 13 juin 2026, devenez les spectateurs privilégiés de la fin de leurs débuts.

Programme :

– La Gangrène : les 2 & 3 juin à 20h – Fable noire et corrosive – Réservé à un public averti.

– On mange qui ce soir ? : les 9 & 10 juin à 19h – Plongez au cœur d’une dystopie satirique qui résonne très fort avec notre actualité ! – Tout public à partir de 14 ans.

– Retour à la terre : les 9 & 10 juin à 21h – Un seul en scène avec Gautier Ravaud – Satire sociale sur un sujet mortel !.

– Une nuit au poste : les 12 & 13 juin à 19h – Au sein d’une cellule de garde à vue, le stress et l’espace restreint délient les langues et décuplent les émotions. – Un huis clos au silence percé par deux voix qui peinent à trouver leur place – Tout public

– The Great Disaster : les 12 & 13 juin à 21h – Un seul en scène avec Titouan Le Bras – Solliloque à l’usage des phares, capitaineries, gares maritimes et autres ventres de la baleine

Avec Ange-Marine Chenevat, Titouan Le Bras, Naig Ledaim–Olivier, Lou Macé, Pierre-Antoine Hémon, Adèle Perrin, Gautier Ravaud et Adrien Teplitxky-Hanet

Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/ »}]

Les élèves sortants du Théâtre Populaire Nantais se jettent à l’eau