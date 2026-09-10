Informations pratiques

Festival Le Grand Soufflet – The Amber Day Le Sabot d’Or Saint-Gilles Samedi 3 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

De 4 à 12 €

Concert folk samedi 3 octobre

Musique folk

The Amber Day mêle mélodies américaines folk/bluegrass et sonorités pop, se distinguant par la voix si singulière de sa chanteuse américaine salle de Louisiane. Leurs compositions originales sont une véritable plongée intimiste entre énergie et douceur.

Souvent comparé aux excellents Cats on Trees avec lesquels ils ont partagé quelques scènes, The Amber Day séduit avant d’éblouir grâce à la grande qualité de ses musiques tendres et énergiques, mais aussi grâce à une maîtrise parfaite de la scène lors des premières soirées remarquées de Louise Attaque, Talisco ou bien encore Ko Ko Mo.

Tout public – 1h45

Rachel : chant / piano / mandoline / guitare folk, Antonin : guitare folk / chœurs, Fred : guitare électrique, banjo / chœurs, Lucien : basse, Aurélien : batterie, Florent : Ingé-son

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-03T22:30:00.000+02:00

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http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27



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