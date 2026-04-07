Festival Le Rivage des Voix Collectif Musical des Mauges Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire
Festival Le Rivage des Voix Collectif Musical des Mauges Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire samedi 6 juin 2026.
Mauges-sur-Loire
Festival Le Rivage des Voix Collectif Musical des Mauges
Saint-Florent-le-Vieil Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Collectif Musical des Mauges
Le Collectif Musical des Mauges réunit des musiciennes classiques du territoire autour d’un projet artistique et territorial faire résonner la musique dans des lieux patrimoniaux remarquables et valoriser la richesse culturelle du pays maugeois.
Pour ce concert, elles invitent le public à un voyage musical à travers les siècles de l’élan pétillant de Mozart à la tension passionnée de Wagner, de l’énergie lumineuse du Concerto brandebourgeois n°3 de Bach à la chaleur romantique de l’Octuor à cordes de Bruch. Un programme contrasté et vibrant, entre virtuosité, intensité et poésie. .
Saint-Florent-le-Vieil Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@lerivagedesvoix.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Collectif Musical des Mauges
L’événement Festival Le Rivage des Voix Collectif Musical des Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Portes ouvertes au Domaine Musset-Roullier La Pommeraye Mauges-sur-Loire 25 avril 2026
- Atelier collage à la librairie Goûter ParChemins Librairie Goûter ParChemins Mauges-sur-Loire 25 avril 2026
- Exposition Patricia DUC et Catherine COLLARD Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire 25 avril 2026
- Conte initiatique et musical La Terrasse de l’Être Le Marillais Mauges-sur-Loire 25 avril 2026
- 2éme Rassemblement-Exposition de véhicules anciens Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 26 avril 2026