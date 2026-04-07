Festival Le Rivage des Voix Collectif Musical des Mauges Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Festival Le Rivage des Voix Collectif Musical des Mauges

Saint-Florent-le-Vieil Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Collectif Musical des Mauges

Le Collectif Musical des Mauges réunit des musiciennes classiques du territoire autour d’un projet artistique et territorial faire résonner la musique dans des lieux patrimoniaux remarquables et valoriser la richesse culturelle du pays maugeois.

Pour ce concert, elles invitent le public à un voyage musical à travers les siècles de l’élan pétillant de Mozart à la tension passionnée de Wagner, de l’énergie lumineuse du Concerto brandebourgeois n°3 de Bach à la chaleur romantique de l’Octuor à cordes de Bruch. Un programme contrasté et vibrant, entre virtuosité, intensité et poésie. .

Saint-Florent-le-Vieil Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@lerivagedesvoix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collectif Musical des Mauges

L’événement Festival Le Rivage des Voix Collectif Musical des Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges