Festival Le Rivage des Voix Concert Lecture Salomé Gasselin & Philippe Mathé Héritiers de l’impalpable Rue Charles de Renéville Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Festival Le Rivage des Voix Concert Lecture Salomé Gasselin & Philippe Mathé Héritiers de l’impalpable

Rue Charles de Renéville Auditorium de l’Abbaye Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Salomé Gasselin viole de gambe & Philippe Mathé comédien Concert lecture autour de la viole de gambe

“Héritiers de l’impalpable”

Pourquoi des choses du passé ou des mélodies anciennes ont-elles encore un effet sur nous, aujourd’hui ?

Transmettre ces moments évanouis, ces images disparues, ces sons immatériels évaporés, (cette “part des anges” disent les œnologues), permet peut-être de nourrir les petites gorgées du présent d’une saveur et d’une densité nouvelles.

En faisant vibrer, sur un instrument rare qui a traversé le temps, des musiques du dix-septième siècle (Marais, Forqueray, Bach, Goodal, Hume…) avec des textes récents qui se souviennent d’instants furtifs (Bobin, Gracq, Proust, Quignard, et poètes…), la gambiste et le narrateur souhaitent faire revivre et goûter aux messages de ces autrefois-ces autres voix, qui nous relient autant à la terre qu’aux “différentes régions du ciel”. .

Rue Charles de Renéville Auditorium de l’Abbaye Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@lerivagedesvoix.com

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English :

Salomé Gasselin viola da gamba & Philippe Mathé actor Concert-reading on the viola da gamba

L’événement Festival Le Rivage des Voix Concert Lecture Salomé Gasselin & Philippe Mathé Héritiers de l’impalpable Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges