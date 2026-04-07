Festival Le Rivage des Voix Sax and Gospel 2 le Quatuor Ellipsos et Must of Fabulous en fête ! Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Festival Le Rivage des Voix Sax and Gospel 2 le Quatuor Ellipsos et Must of Fabulous en fête !

Saint-Florent-le-Vieil Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Concert de clôture Quatuor Ellipsos quatuor de saxophones & Membres du collectif “Must of Fabulous”

“Sax and gospel 2 le Quatuor Ellipsos et Must of Fabulous en fête ! ”

Quand le quatuor de saxophones rencontre l’énergie du gospel, la musique devient une véritable célébration. Le Quatuor Ellipsos et le collectif vocal “Must of Fabulous” unissent leurs talents pour un concert original où se mêlent répertoire classique, spirituals et grands chants gospel. Les sonorités chaleureuses des saxophones dialoguent avec la puissance des voix dans des arrangements inédits, tour à tour lumineux, émouvants et entraînants. Entre virtuosité, ferveur et joie communicative, ce programme promet un moment musical vibrant et festif, à partager avec le public. .

Saint-Florent-le-Vieil Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@lerivagedesvoix.com

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English :

Closing concert: Quatuor Ellipsos saxophone quartet & Members of the ?Must of Fabulous? collective

L’événement Festival Le Rivage des Voix Sax and Gospel 2 le Quatuor Ellipsos et Must of Fabulous en fête ! Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges