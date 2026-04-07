Festival Le Rivage des Voix Stradivaria et Maitrise de Sainte-Anne-d’Auray Souffles Sacrés Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Festival Le Rivage des Voix Stradivaria et Maitrise de Sainte-Anne-d’Auray Souffles Sacrés

Saint-Florent-le-Vieil Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Stradivaria “Souffles sacrés”

Entre Bohème et Autriche, ce programme fait revivre l’éclat des ensembles à vent au début du XIXème siècle. Des extraits de la Messe en si bémol de Georg Druschetzky, héritière de l’élégance de Wolfgang Amadeus Mozart, dialoguent en alternance avec ceux de la lumineuse Deutsche Messe de Franz Schubert. Les voix de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray se mêlent aux couleurs des bois et des cors de Stradivaria dans une même respiration musicale, pour une célébration pleine de ferveur et de lumière. .

Saint-Florent-le-Vieil Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@lerivagedesvoix.com

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English :

Stradivaria ?Sacred breaths?

L’événement Festival Le Rivage des Voix Stradivaria et Maitrise de Sainte-Anne-d’Auray Souffles Sacrés Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges