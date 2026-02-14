Festival le Temps des Guitares Renaissance extravagante

Luzech Lot

Tarif : – – 22 EUR

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01

2026-08-01

Le festival se prolonge d’une soirée off le samedi 1er août en invitant la nouvelle association locale Echo de la Luz qui propose un concert du groupe Opus Crocus, ensemble instrumental et vocal Opus Crocus composé de Cécile Cardinot, Kévin Papillon, Stephanie Alvado, et Alejandro Cespedes (lauréats de prix et professeurs au Conservatoire du Grand Cahors) Entre musique de la Renaissance, Baroque, Médiévale et sonorités traditionnelles d'Irlande, d'Ecosse ou d'inspiration Flamenca, Opus Crocus enchevêtre les styles, offrant un vaste terrain de jeu où la surprise et l'improvisation permettent de réinventer chaque concert .

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 18 64 81 81 letempsdesguitares@gmail.com

English :

The festival continues with an off eveningan off evening on Saturday, August 1, inviting the new local association Echo de la Luz to present a concert by the group Opus Crocus, instrumental and vocal ensemble Opus Crocus made up of Cécile Cardinot, Kévin Papillon, Stephanie Alvado, and Alejandro Cespedes (prizewinners and teachers at the Conservatoire du Grand Cahors). Between Renaissance, Baroque and Medieval music and traditional sounds from'Ireland, Scotland or Flamenco inspiration, Opus Crocus entangles styles, offering a vast playground where surprise and improvisation allow each concert to be reinvented.

