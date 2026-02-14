Festival le Temps des Guitares Soirée DUOS de guitares classiques et romantiques Luzech

Festival le Temps des Guitares Soirée DUOS de guitares classiques et romantiques

Première partie Daniyah Guitar Duo duo de guitares classiques Alice Brandão et Maja Kralj ont fondé leur duo en 2022 pendant leurs études à la Haute École de Musique de Genève, sous la tutelle du célèbre guitariste Judicaël Perroy.

À peine trois ans plus tard, ces deux jeunes musiciennes ont déjà remporté les plus beaux concours de musique de chambre, parcourent le monde et captivent toujours plus le public.

Deuxième partie Duo Odelia (guitares romantiques) Le répertoire du duo Odelia est tantôt léger, rêveur, pétillant, théâtral. Dans l’esprit des concerts de salon du XIXe siècle, Alice Letort et Marie Sans jouent debout, leurs guitares romantiques de 1825 en bandoulière. Un duo rare et plein de grâce. Depuis leur passage dans notre festival, elles ont remporté le Concours International Ligita (juillet 2023) et se produisent dans tous les festivals les plus renommés.

Route de l'Île Luzech 46140 Lot Occitanie

English :

First part: Daniyah Guitar Duo classical guitar duo Alice Brandão and Maja Kralj founded their duo in 2022 while studying at Geneva’s Haute École de Musique, under the tutelage of renowned guitarist Judicaël Perroy.

Barely three years later, these two young musicians have already won the most prestigious chamber music competitions, travel the world and captivate audiences ever more.

Second part: Duo Odelia (romantic guitars) The Odelia duo’s repertoire is at times light, dreamy, sparkling, theatrical

