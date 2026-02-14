Festival le Temps des Guitares Yamandu Costa et Los Hermanos Guedes

Route de l’Île Luzech Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Grande soirée d’Amérique latine guitares, accordéon et chant.

Yamandu Costa nous fait l’honneur de revenir pour les dix ans du festival

Grande soirée d’Amérique latine guitares, accordéon et chant.

Yamandu Costa nous fait l’honneur de revenir pour les dix ans du festival. Guitariste hors norme et improvisateur de génie, il sera avec le groupe de musique traditionnelle du sud du Brésil Los Hermanos Guedes "La musique est notre pain quotidien et notre histoire. Trois frères et soeur, un seul coeur de gaucho !"

.

Route de l’Île Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 40 66 64 92 letempsdesguitares@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Great Latin American evening: guitars, accordion and vocals.

Yamandu Costa honors us with his return for the tenth anniversary of the festival

L’événement Festival le Temps des Guitares Yamandu Costa et Los Hermanos Guedes Luzech a été mis à jour le 2026-02-14 par OT CVL Vignoble