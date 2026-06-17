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Festival Le Val’groove Thury-Harcourt-le-Hom

Festival Le Val’groove Thury-Harcourt-le-Hom samedi 26 septembre 2026.

Adresse : Le Valgoude

Ville : 14220 Thury-Harcourt-le-Hom

Département : Calvados

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Thury-Harcourt-le-Hom

Festival Le Val’groove

Le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 02:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Le Val’groove
Ateliers, spectacles, concerts.
Plus d’infos à venir.   .

Le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie  

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English : Festival Le Val’groove

Le Val’groove

L’événement Festival Le Val’groove Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Suisse Normande

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