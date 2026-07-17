Marchés nocturnes à Thury-Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom

Informations pratiques

Thury-Harcourt-le-Hom

Marchés nocturnes à Thury-Harcourt

Place du Général de Gaulle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

L’été s’installe et avec lui arrivent les marchés nocturnes !

Venez profiter d’une ambiance chaleureuse et festive au coeur de Thury-Harcourt, sur la place du Général de Gaulle, pour des soirées placées sous le signe de la convivialité, des saveurs locales et de l’artisanat.

L’été s’installe et avec lui arrivent les marchés nocturnes !

Venez profiter d’une ambiance chaleureuse et festive au coeur de Thury-Harcourt, pour des soirées placées sous le signe de la convivialité, des saveurs locales et de l’artisanat.

Tous les vendredis du 17 juillet au 28 août de 19 à 23h.

Au programme

– Créations artisanales et locales

– Producteurs locaux

– Restauration sur place

Les rendez-vous à ne pas manquer

Concerts en live

– 24 juillet

– 31 juillet

– 14 août

– 21 août

Soirée DJ

– 17 juillet

– 7 août

– 28 août

Des animations pour toute la famille

– Ateliers créatifs

– Balades à poney les 24 et 31 juillet et 14 et 28 août

– Jeux géants en bois

Rendez-vous sur la place du Général de Gaulle.

Que vous soyez habitant, visiteur ou simplement de passage en Suisse Normande, venez flâner entre les stands, rencontrer nos artisants et producteurs, partager un repas en plein air et profiter d’une belle soirée d’été en famille ou entre amis.

Nous vous attendons nombreux pour faire vivre ensemble ces belles soirées estivales et soutenir nos producteurs, artisants et commerçants locaux ! .

Place du Général de Gaulle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

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English : Marchés nocturnes à Thury-Harcourt

Summer is here, and with it come the night markets!

Come and enjoy a warm and festive atmosphere in the heart of Thury-Harcourt, on Place du Général de Gaulle, for evenings filled with conviviality, local flavours and craft products.

L’événement Marchés nocturnes à Thury-Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-07-16 par Calvados Attractivité