Festival Les Arts J’entends déambulation de la fanfare Mukasamuka Argentan samedi 11 juillet 2026.

Argentan

Festival Les Arts J’entends déambulation de la fanfare Mukasamuka

9 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:45:00

fin : 2026-07-11 13:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Mukasamuka se fait l’écho du

frémissement du monde et nous embarque

dans une odyssée inclassable, entre

Brooklyn et Samarcande, Tombouctou et

Jakarta, entre bords de Loire et rives du

Nil…

Une musique organique, énergique et

sensible, nous invitant à célébrer un monde

pluriel.

Tel un road movie initiatique, les mélodies

du violon, du saxophone baryton et des

voix chantées ou scandées s’entrelacent et

nous entraînent sous diverses latitudes.

La section rythmique bat le pouls d’un

monde cosmopolite, rejointe ça et là par

une senza électrique (piano à pouces)

apportant une étonnante couleur électro à

l’ensemble.

Tout public.

1H15 min.

Samedi 11 juillet à 11H45

Plan d’eau de la Noë .

9 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 23 33 64 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends déambulation de la fanfare Mukasamuka

L’événement Festival Les Arts J’entends déambulation de la fanfare Mukasamuka Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom