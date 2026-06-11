Festival Les Arts J’entends déambulation de la fanfare Mukasamuka Argentan
Festival Les Arts J’entends déambulation de la fanfare Mukasamuka Argentan samedi 11 juillet 2026.
Argentan
Festival Les Arts J’entends déambulation de la fanfare Mukasamuka
9 Rue Charlotte Corday Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:45:00
fin : 2026-07-11 13:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Mukasamuka se fait l’écho du
frémissement du monde et nous embarque
dans une odyssée inclassable, entre
Brooklyn et Samarcande, Tombouctou et
Jakarta, entre bords de Loire et rives du
Nil…
Une musique organique, énergique et
sensible, nous invitant à célébrer un monde
pluriel.
Tel un road movie initiatique, les mélodies
du violon, du saxophone baryton et des
voix chantées ou scandées s’entrelacent et
nous entraînent sous diverses latitudes.
La section rythmique bat le pouls d’un
monde cosmopolite, rejointe ça et là par
une senza électrique (piano à pouces)
apportant une étonnante couleur électro à
l’ensemble.
Tout public.
1H15 min.
Samedi 11 juillet à 11H45
Plan d’eau de la Noë .
9 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 23 33 64 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr
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English : Festival Les Arts J’entends déambulation de la fanfare Mukasamuka
L’événement Festival Les Arts J’entends déambulation de la fanfare Mukasamuka Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom
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