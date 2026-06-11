Festival Les Arts J’entends Spectacle Caillasse Argentan
Festival Les Arts J’entends Spectacle Caillasse Argentan dimanche 12 juillet 2026.
Argentan
Festival Les Arts J’entends Spectacle Caillasse
4 Rue Charlotte Corday Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:30:00
fin : 2026-07-12 19:20:00
Date(s) :
2026-07-12
Un prisonnier rêve de s’évader. Il joue,
invente un ami et une langue imaginaire.
Le souvenir mélancolique des chants
révolutionnaires et d’un monde meilleur lui
remonte à la tête. Pris entre cauchemar
et réalité, au fond de sa cellule, il revit son
passé.
Caillasse nous plonge dans l’histoire des
révoltés de toutes les époques, des lanceurs
de pavés, de cailloux, de caillasse.
Avec un humour délirant et corrosif, les deux
artistes mêlent jeu et acrobatie, chant a
cappella et percussions de ferrailles dans un
spectacle à l’univers grinçant où la malice et
la poésie sont omniprésentes
Tout public.
50 min.
Dimanche 12 juillet 18H30
Parking du gymnase André-Jidouard .
4 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr
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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle Caillasse
L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle Caillasse Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom
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