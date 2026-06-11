Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle Caillasse

4 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-07-12 19:20:00

Date(s) :

2026-07-12

Un prisonnier rêve de s’évader. Il joue,

invente un ami et une langue imaginaire.

Le souvenir mélancolique des chants

révolutionnaires et d’un monde meilleur lui

remonte à la tête. Pris entre cauchemar

et réalité, au fond de sa cellule, il revit son

passé.

Caillasse nous plonge dans l’histoire des

révoltés de toutes les époques, des lanceurs

de pavés, de cailloux, de caillasse.

Avec un humour délirant et corrosif, les deux

artistes mêlent jeu et acrobatie, chant a

cappella et percussions de ferrailles dans un

spectacle à l’univers grinçant où la malice et

la poésie sont omniprésentes

Tout public.

50 min.

Dimanche 12 juillet 18H30

Parking du gymnase André-Jidouard .

4 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle Caillasse

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle Caillasse Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom