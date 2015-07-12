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Festival Les Arts J’entends Spectacle Cyrano bis Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle Cyrano bis Argentan dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 4 Rue Charlotte Corday

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle Cyrano bis

4 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:45:00

Date(s) :
2026-07-12

Une performance théâtrale portée par une
équipe qui joue, coude à coude, avec un
objectif commun quel que soit le tirage
au sort, improviser et raconter ensemble
l’histoire de Cyrano de Bergerac.
Une épopée théâtrale tout terrain et tout
public pou un spectacle inédit à chaque
représentation. À part le texte, tout est
improvisé.
 7 acteurs et actrices qui connaissent
par cœur l’intégralité de la pièce
Cyrano de Bergerac.
 Un tirage au sort par le public de deux
actes joués en intégralité, les deux
autres sont résumés.
À partir de 8 ans.
1H45.

Dimanche 12 juillet 15H
Parking du gymnase André-Jidouard   .

4 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03  festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle Cyrano bis

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle Cyrano bis Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom

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