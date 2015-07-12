Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle Cyrano bis

4 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:45:00

Date(s) :

2026-07-12

Une performance théâtrale portée par une

équipe qui joue, coude à coude, avec un

objectif commun quel que soit le tirage

au sort, improviser et raconter ensemble

l’histoire de Cyrano de Bergerac.

Une épopée théâtrale tout terrain et tout

public pou un spectacle inédit à chaque

représentation. À part le texte, tout est

improvisé.

 7 acteurs et actrices qui connaissent

par cœur l’intégralité de la pièce

Cyrano de Bergerac.

 Un tirage au sort par le public de deux

actes joués en intégralité, les deux

autres sont résumés.

À partir de 8 ans.

1H45.

Dimanche 12 juillet 15H

Parking du gymnase André-Jidouard .

4 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle Cyrano bis

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle Cyrano bis Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom