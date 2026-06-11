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Festival Les Arts J’entends Spectacle de danse Snatch Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle de danse Snatch Argentan dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 9 Rue Charlotte Corday

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle de danse Snatch

9 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:30:00
fin : 2026-07-12 15:05:00

Date(s) :
2026-07-12

Pour cette création, la chorégraphe et
interprète, Milène Duhameau, sonde les
diffi cultés à se relever et à avancer et nous
propose, pour y remédier, une pièce enlevée
à l’énergie libératrice.
Au cœur du public et accompagnées par
deux musiciens, les quatre danseuses
explorent ensemble la force d’oser, de
rebondir, de s’élever du sol et de créer une
dynamique stimulante et salvatrice.
SNATCH ! ou la tentative nécessaire de
se réunir, d’associer nos soulèvements
individuels aussi petits soient-ils pour en
faire un grand mouvement d’ensemble.
À partir de 10 ans.
35 min.

Dimanche 12 juillet 14H30
Plan d’eau de la Noë   .

9 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03  festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle de danse Snatch

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle de danse Snatch Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom

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