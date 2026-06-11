Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle de danse Snatch

9 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-12 15:05:00

Date(s) :

2026-07-12

Pour cette création, la chorégraphe et

interprète, Milène Duhameau, sonde les

diffi cultés à se relever et à avancer et nous

propose, pour y remédier, une pièce enlevée

à l’énergie libératrice.

Au cœur du public et accompagnées par

deux musiciens, les quatre danseuses

explorent ensemble la force d’oser, de

rebondir, de s’élever du sol et de créer une

dynamique stimulante et salvatrice.

SNATCH ! ou la tentative nécessaire de

se réunir, d’associer nos soulèvements

individuels aussi petits soient-ils pour en

faire un grand mouvement d’ensemble.

À partir de 10 ans.

35 min.

Dimanche 12 juillet 14H30

Plan d’eau de la Noë .

9 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle de danse Snatch

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle de danse Snatch Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom