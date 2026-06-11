Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle D’Ici là

4 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:30:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Excusez-moi, vous auriez vu un

garçon qui fait à peu près ma taille et

qui a beaucoup de bouclettes ?

D’ici là est un duo chorégraphique

écrit avec les mots et la danse pour

raconter l’histoire d’une rencontre. Une

fougueuse confi dence chorégraphiée,

un solo dansé à deux pour parler

d’amour.

D’ici là nous confronte aux questions

qui se posent quand l’amour entre en

jeu, quand le couple prend vie.

D’ici là nous raconte simplement ces

sentiments universels, parfois diffi ciles

à révéler, souvent diffi ciles à cacher.

Une intimité offerte en partage, avec

tendresse, humour et émotion.

À partir de 5 ans.

30 min.

Samedi 11 juillet 14H30 et 17H30

Parking du gymnase André-Jidouard .

4 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Arts J’entends Spectacle D’Ici là

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle D’Ici là Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom