Festival Les Arts J’entends Spectacle D’Ici là Argentan
Festival Les Arts J’entends Spectacle D’Ici là Argentan samedi 11 juillet 2026.
Argentan
Festival Les Arts J’entends Spectacle D’Ici là
4 Rue Charlotte Corday Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:30:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Excusez-moi, vous auriez vu un
garçon qui fait à peu près ma taille et
qui a beaucoup de bouclettes ?
D’ici là est un duo chorégraphique
écrit avec les mots et la danse pour
raconter l’histoire d’une rencontre. Une
fougueuse confi dence chorégraphiée,
un solo dansé à deux pour parler
d’amour.
D’ici là nous confronte aux questions
qui se posent quand l’amour entre en
jeu, quand le couple prend vie.
D’ici là nous raconte simplement ces
sentiments universels, parfois diffi ciles
à révéler, souvent diffi ciles à cacher.
Une intimité offerte en partage, avec
tendresse, humour et émotion.
À partir de 5 ans.
30 min.
Samedi 11 juillet 14H30 et 17H30
Parking du gymnase André-Jidouard .
4 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr
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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle D’Ici là
L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle D’Ici là Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom
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