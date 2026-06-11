Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle L’autre Dame de Paris

Place Saint-Germain Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:45:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Une réécriture du roman de Victor Hugo (ou

presque parce qu’on a lu que la BD !)

Notre regard décalé sur une œuvre du passé

dont les sujets sont toujours d’actualité.

Ça fait beaucoup de rimes en é mais c’est

normal, c’est dans le style du spectacle et de

son phrasé.

Une nouvelle création collective à cinq

comédiens et acrobates multirécidivistes.

Du cirque, du théâtre, de la danse et bien

d’autres surprises, pour raconter l’histoire

d’une bohémienne, d’un bossu, d’une

cathédrale et de son parvis.

Voici l’histoire de L’autre Dame de Paris..

À partir de 7 ans .

1H15.

Dimanche 12 juillet 20H45

Place Saint-Germain .

Place Saint-Germain Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle L’autre Dame de Paris

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle L’autre Dame de Paris Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom