Festival Les Arts J’entends Spectacle L’autre Dame de Paris Argentan
Festival Les Arts J’entends Spectacle L’autre Dame de Paris Argentan dimanche 12 juillet 2026.
Argentan
Festival Les Arts J’entends Spectacle L’autre Dame de Paris
Place Saint-Germain Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:45:00
fin : 2026-07-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Une réécriture du roman de Victor Hugo (ou
presque parce qu’on a lu que la BD !)
Notre regard décalé sur une œuvre du passé
dont les sujets sont toujours d’actualité.
Ça fait beaucoup de rimes en é mais c’est
normal, c’est dans le style du spectacle et de
son phrasé.
Une nouvelle création collective à cinq
comédiens et acrobates multirécidivistes.
Du cirque, du théâtre, de la danse et bien
d’autres surprises, pour raconter l’histoire
d’une bohémienne, d’un bossu, d’une
cathédrale et de son parvis.
Voici l’histoire de L’autre Dame de Paris..
À partir de 7 ans .
1H15.
Dimanche 12 juillet 20H45
Place Saint-Germain .
Place Saint-Germain Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr
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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle L’autre Dame de Paris
L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle L’autre Dame de Paris Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom
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