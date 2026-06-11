Festival Les Arts J’entends Spectacle Look Quai Saint-Louis Argentan

Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle Look

Quai Saint-Louis Place des Anciens d’Afn Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:50:00

fin : 2026-07-11 16:20:00

Date(s) :

2026-07-11

Bien lookées et bien pimpées, c’est avec

une gestuelle gracieuse, acrobatique

et percutante, qu’elles attirent votre

attention dans une surenchère d’autoreprésentation.

Look est un duo de danse qui se joue

des apparences. De celles que l’on

poursuit et que l’on s’impose. De celles

qu’elles espèrent lorsqu’elles prennent la

pose. Un jeu de refl et, de compétition et

de remise en cause…

Une quête sur l’image de soi et ses

dérives qui alternent entre performances

chorégraphiques et situations

comiques. À ne rater sous aucun

prétexte, c’est une véritable ode à la joie

et la tendresse !

À partir de 5 ans.

30 min

Vendredi 10 juillet 16h30

Esplanade Eglise Saint-Michel

Samedi 11 juillet 15h50

Place des anciens AFN Quai Saint-Louis .

Quai Saint-Louis Place des Anciens d’Afn Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Arts J’entends Spectacle Look

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle Look Argentan a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres d’Argentan Intercom