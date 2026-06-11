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Festival Les Arts J’entends Spectacle Look Quai Saint-Louis Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle Look Quai Saint-Louis Argentan samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Quai Saint-Louis

Adresse : Place des Anciens d'Afn

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 15:50:00

Tarif :

Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle Look

Quai Saint-Louis Place des Anciens d’Afn Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:50:00
fin : 2026-07-11 16:20:00

Date(s) :
2026-07-11

Bien lookées et bien pimpées, c’est avec
une gestuelle gracieuse, acrobatique
et percutante, qu’elles attirent votre
attention dans une surenchère d’autoreprésentation.
Look est un duo de danse qui se joue
des apparences. De celles que l’on
poursuit et que l’on s’impose. De celles
qu’elles espèrent lorsqu’elles prennent la
pose. Un jeu de refl et, de compétition et
de remise en cause…
Une quête sur l’image de soi et ses
dérives qui alternent entre performances
chorégraphiques et situations
comiques. À ne rater sous aucun
prétexte, c’est une véritable ode à la joie
et la tendresse !
À partir de 5 ans.
30 min

Vendredi 10 juillet 16h30
Esplanade Eglise Saint-Michel

Samedi 11 juillet 15h50
Place des anciens AFN Quai Saint-Louis   .

Quai Saint-Louis Place des Anciens d’Afn Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03  festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle Look

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle Look Argentan a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres d’Argentan Intercom

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