Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs

9 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:15:00

fin : 2026-07-11 16:15:00

Date(s) :

2026-07-11

Six chef(fe)s d’orchestre en manque

d’instruments déballent leur coffre

à jouets afi n de revisiter des hits

radiophoniques des années 60 à 2000.

De petits instruments pour un grand

moment d’échange.

En toute simplicité et tendresse, ces 6

artistes s’adonnent à un concert sur le fi l

avec trois bouts de fi celle.

Tout public.

1h.

Samedi 11 juillet 15H15 et 18H30

Plan d’eau de la Noë .

9 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom