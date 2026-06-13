Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs Argentan
Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs Argentan samedi 11 juillet 2026.
Argentan
Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs
9 Rue Charlotte Corday Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:15:00
fin : 2026-07-11 16:15:00
Date(s) :
2026-07-11
Six chef(fe)s d’orchestre en manque
d’instruments déballent leur coffre
à jouets afi n de revisiter des hits
radiophoniques des années 60 à 2000.
De petits instruments pour un grand
moment d’échange.
En toute simplicité et tendresse, ces 6
artistes s’adonnent à un concert sur le fi l
avec trois bouts de fi celle.
Tout public.
1h.
Samedi 11 juillet 15H15 et 18H30
Plan d’eau de la Noë .
9 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr
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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs
L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom
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