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Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs Argentan samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 9 Rue Charlotte Corday

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 15:15:00

Tarif :

Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs

9 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:15:00
fin : 2026-07-11 16:15:00

Date(s) :
2026-07-11

Six chef(fe)s d’orchestre en manque
d’instruments déballent leur coffre
à jouets afi n de revisiter des hits
radiophoniques des années 60 à 2000.
De petits instruments pour un grand
moment d’échange.
En toute simplicité et tendresse, ces 6
artistes s’adonnent à un concert sur le fi l
avec trois bouts de fi celle.
Tout public.
1h.

Samedi 11 juillet 15H15 et 18H30
Plan d’eau de la Noë   .

9 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03  festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle L’orchestre des chefs Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom

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