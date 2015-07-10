Festival Les Arts J’entends Spectacle Wanted Parc François-Doubin Argentan

Argentan

Festival Les Arts J’entends Spectacle Wanted

Parc François-Doubin 1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 21:20:00

Date(s) :

2026-07-10

Les portes claquent au rythme du galop

du Bandido , le banquier s’étouffe et la

secrétaire hurle. Entre deux verres de whisky,

le shérif charge son arme et se prépare à

faire régner la justice.

La trame est celle du western traditionnel,

un bandit et un shérif s’affrontant depuis

toujours vont se retrouver au coeur du

Far West pour un ultime duel…

Wanted est une parodie du western,

entièrement mimée et sonorisée par une

comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle

est le corps et à eux deux ils jouent tous

les personnages du Far West. Avec une

synchronisation méthodique, ils s’amusent

des clichés à la façon du cartoon.

Venez découvrir un travail de grande qualité,

le fruit d’une précision acharnée et très

professionnelle.

À partir de 10 ans.

Vendredi 10 juillet 15h et 20H30

Parc François-Doubin Médiathèque François-Mitterrand

50 min .

Parc François-Doubin 1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 35 64 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle Wanted

L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle Wanted Argentan a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres d’Argentan Intercom