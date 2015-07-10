Festival Les Arts J’entends Spectacle Wanted Parc François-Doubin Argentan
Festival Les Arts J’entends Spectacle Wanted Parc François-Doubin Argentan vendredi 10 juillet 2026.
Argentan
Festival Les Arts J’entends Spectacle Wanted
Parc François-Doubin 1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 21:20:00
Date(s) :
2026-07-10
Les portes claquent au rythme du galop
du Bandido , le banquier s’étouffe et la
secrétaire hurle. Entre deux verres de whisky,
le shérif charge son arme et se prépare à
faire régner la justice.
La trame est celle du western traditionnel,
un bandit et un shérif s’affrontant depuis
toujours vont se retrouver au coeur du
Far West pour un ultime duel…
Wanted est une parodie du western,
entièrement mimée et sonorisée par une
comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle
est le corps et à eux deux ils jouent tous
les personnages du Far West. Avec une
synchronisation méthodique, ils s’amusent
des clichés à la façon du cartoon.
Venez découvrir un travail de grande qualité,
le fruit d’une précision acharnée et très
professionnelle.
À partir de 10 ans.
Vendredi 10 juillet 15h et 20H30
Parc François-Doubin Médiathèque François-Mitterrand
50 min .
Parc François-Doubin 1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 35 64 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr
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English : Festival Les Arts J’entends Spectacle Wanted
L’événement Festival Les Arts J’entends Spectacle Wanted Argentan a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres d’Argentan Intercom
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