Festival les Campulsations CaféMusic Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Festival les Campulsations

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

URUMI (Frapcore Techno) + COPYCAT (Hyperpop rock) + FABL (Techno Lyrique)

Le festival Les Campulsations est initié par le Crous Bordeaux-Aquitaine en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités locales et les associations culturelles et étudiantes de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Tout commence à 18h avec le Forum de rentrée organisé par le Pôle Jeunesse de Mont de Marsan Agglo, rendez-vous aux Halles de la Madeleine, place Charles de Gaulle, puis retrouvons nous à 20h au CaféMusic pour une soirée qui s’annonce mémorable ! .

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

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English : Festival les Campulsations

L’événement Festival les Campulsations Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan