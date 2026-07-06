Festival les Campulsations CaféMusic Mont-de-Marsan
jeudi 24 septembre 2026 · CaféMusic · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Festival les Campulsations
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
URUMI (Frapcore Techno) + COPYCAT (Hyperpop rock) + FABL (Techno Lyrique)
Le festival Les Campulsations est initié par le Crous Bordeaux-Aquitaine en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités locales et les associations culturelles et étudiantes de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Tout commence à 18h avec le Forum de rentrée organisé par le Pôle Jeunesse de Mont de Marsan Agglo, rendez-vous aux Halles de la Madeleine, place Charles de Gaulle, puis retrouvons nous à 20h au CaféMusic pour une soirée qui s’annonce mémorable ! .
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
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English : Festival les Campulsations
L’événement Festival les Campulsations Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan
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