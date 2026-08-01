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AGENDA · Plouharnel

Festival Les Electros de Quiberon Open Air aux Voiles Bois du Bégo Plouharnel

vendredi 21 août 2026 · Bois du Bégo · Plouharnel

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Bois du Bégo
Adresse
Bar Les Voiles
Ville
56340 Plouharnel
Département
Morbihan
Tarif

Plouharnel

Festival Les Electros de Quiberon Open Air aux Voiles

Bois du Bégo Bar Les Voiles Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Nous sommes heureux de vous annoncer la programmation 2026 des Électros de Quiberon Festival, et elle est bien chargée !
Retrouvez nous tous les weekends de l’été dans des lieux atypiques, châteaux, sur la plage les pieds dans l’eau avec nos fameuses “plage électronique” !
Cet été encore, nous distillons le Morbihan de sonorité électronique !   .

Bois du Bégo Bar Les Voiles Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 60 87 63 60 

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English :

L’événement Festival Les Electros de Quiberon Open Air aux Voiles Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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