Festival Les Electros de Quiberon Open Air aux Voiles Bois du Bégo Plouharnel

Informations pratiques

Plouharnel

Festival Les Electros de Quiberon Open Air aux Voiles

Bois du Bégo Bar Les Voiles Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Nous sommes heureux de vous annoncer la programmation 2026 des Électros de Quiberon Festival, et elle est bien chargée !

Retrouvez nous tous les weekends de l’été dans des lieux atypiques, châteaux, sur la plage les pieds dans l’eau avec nos fameuses “plage électronique” !

Cet été encore, nous distillons le Morbihan de sonorité électronique ! .

Bois du Bégo Bar Les Voiles Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 60 87 63 60

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English :

L’événement Festival Les Electros de Quiberon Open Air aux Voiles Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon