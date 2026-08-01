Festival Les Electros de Quiberon Open Air aux Voiles Bois du Bégo Plouharnel
vendredi 21 août 2026 · Bois du Bégo · Plouharnel
Informations pratiques
Plouharnel
Festival Les Electros de Quiberon Open Air aux Voiles
Bois du Bégo Bar Les Voiles Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Nous sommes heureux de vous annoncer la programmation 2026 des Électros de Quiberon Festival, et elle est bien chargée !
Retrouvez nous tous les weekends de l’été dans des lieux atypiques, châteaux, sur la plage les pieds dans l’eau avec nos fameuses “plage électronique” !
Cet été encore, nous distillons le Morbihan de sonorité électronique ! .
Bois du Bégo Bar Les Voiles Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 60 87 63 60
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English :
L’événement Festival Les Electros de Quiberon Open Air aux Voiles Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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