Festival Les Envolées – lecture à voix haute « Pochette surprise », Parc Saint-Cyr, Rennes

Festival Les Envolées – lecture à voix haute « Pochette surprise » Dimanche 14 juin, 17h00 Parc Saint-Cyr Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Les Envolées, c’est une trentaine de rendez-vous qui témoignent du travail créatif réalisé toute l’année par les adhérentes et adhérents des ateliers de La Paillette.

Pièces de théâtre, spectacles de danse, concerts et exposition collective rythment 5 week-ends printaniers au coeur du parc Saint-Cyr. Les Envolées, c’est aussi et surtout des moments conviviaux à partager et des surprises à chaque édition !

Lecture à voix haute “Pochette surprise”

Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier Lecture à voix haute de La Paillette vous invitent à venir écouter en famille ou entre ami·e·s le texte d’un·e auteur·trice « surprise » autour des écritures ultramarines.

Parc Saint-Cyr 2 rue du Pré de Bris Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 59 88 88 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@la-paillette.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/ »}]

Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier Lecture à voix haute de La Paillette vous invitent à venir écouter en famille ou entre ami·e·s le texte d’un·e aute… Festival Spectacle

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