Festival Les Escales Documentaires La Rochelle
vendredi 6 novembre 2026 · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Festival Les Escales Documentaires
Divers lieux culturels incontournables et partenaires Le CGR Dragon, La Coursive, la Médiathèque Michel-Crépeau, le Muséum d’Histoire Naturelle, la Maison de l’Etudiant, la Sirène, La Maison des Ecritures, Le Lycée Maritime La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 17:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-06
Manifestation d’envergure nationale et tournée vers l’international, les Escales Documentaires présente une programmation exigeante, ouverte sur les nouvelles formes de création, et en présence des réalisatrices/réalisateurs.
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Divers lieux culturels incontournables et partenaires Le CGR Dragon, La Coursive, la Médiathèque Michel-Crépeau, le Muséum d’Histoire Naturelle, la Maison de l’Etudiant, la Sirène, La Maison des Ecritures, Le Lycée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 34 16 contact@escalesdocumentaires.org
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English :
A national event with an international focus, Les Escales Documentaires presents a discerning program that embraces new forms of creative expression, with the filmmakers in attendance.
L’événement Festival Les Escales Documentaires La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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