Informations pratiques

La Rochelle

Festival Les Escales Documentaires

Divers lieux culturels incontournables et partenaires Le CGR Dragon, La Coursive, la Médiathèque Michel-Crépeau, le Muséum d’Histoire Naturelle, la Maison de l’Etudiant, la Sirène, La Maison des Ecritures, Le Lycée Maritime La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 17:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-06

Manifestation d’envergure nationale et tournée vers l’international, les Escales Documentaires présente une programmation exigeante, ouverte sur les nouvelles formes de création, et en présence des réalisatrices/réalisateurs.

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Divers lieux culturels incontournables et partenaires Le CGR Dragon, La Coursive, la Médiathèque Michel-Crépeau, le Muséum d’Histoire Naturelle, la Maison de l’Etudiant, la Sirène, La Maison des Ecritures, Le Lycée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 34 16 contact@escalesdocumentaires.org

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English :

A national event with an international focus, Les Escales Documentaires presents a discerning program that embraces new forms of creative expression, with the filmmakers in attendance.

L’événement Festival Les Escales Documentaires La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle