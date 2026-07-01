Informations pratiques

Falaise

Festival Les Faltaisies Caillasse | Le guichet

2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !

Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !

Théâtre Gestuel Un prisonnier rêve de s’évader. Il joue, invente un ami et une langue imaginaire. Le souvenir mélancolique des chants révolutionnaires et d’un monde meilleur lui remonte à la tête. Pris entre cauchemar et réalité, au fond de sa cellule, il revit son passé.

Tout public à partir de 5 ans

18h durée de 50 min

Aux douves du Forum.

Repli au Forum-Théâtre en cas d’intempéries

Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .

2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Festival Les Faltaisies Caillasse | Le guichet

Circus, theatre, music, and stories whether absurd, incredible or true are waiting to be discovered in the streets and at the historic and natural sites of Falaise

Join us from 21 to 25 July for the Les Faltaisies Festival!

L’événement Festival Les Faltaisies Caillasse | Le guichet Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande